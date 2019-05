Lyon : ce que l'on sait sur l'explosion du colis piégé

Toujours introuvable à la mi-journée ce samedi, l'homme est âgé de 30, 35 ans et de "type européen ou nord africain", selon l'appel à témoins. Vêtu d'un short beige, il circulait à vélo au moment où il a été capté par les caméras. Sur une photo provenant de la vidéosurveillance, on voit que le bas de son visage est masqué par un foulard de couleur verte. Il porte également des lunettes de soleil. On discerne un bracelet ou une montre au poignet gauche.





Le signalement de l'individu a été transmis à tout le département du Rhône et aux limitrophes. En exploitant les images de la vidéosurveillance, il est repéré à 17h19, circulant à vélo quai Claude-Bernard. Il a traversé le pont de la Guillotière, puis passe entre les barrières de la place Antonin-Poncet avant de s'engager rue Victor-Hugo, à pied, en poussant son vélo, selon l'itinéraire tracé par le procureur de la République Rémy Heitz, au lendemain de l'attaque. Il est ensuite reparti par le même chemin. "On a perdu sa trace vers le quai Claude Bernard à hauteur des Universités", a expliqué Gérard Collomb, samedi matin.