Commémorations du 13-novembre : hommage sobre entre crise sanitaire et menace terroriste maximale

Une journée consacrée à la mémoire et au recueillement. Les autorités ont rendu hommage ce vendredi 13 novembre 2020 aux victimes du 13 novembre 2015, cinq ans après ces attentats de Paris et Saint-Denis ayant fait 131 victimes et plus de 400 blessés.

Accompagné notamment de la maire de Paris Anne Hidalgo, le Premier ministre Jean Castex s'est rendu dans la matinée au Bataclan, devant le Stade de France et sur des terrasses de café à Paris. Là où des commandos téléguidés par le groupe Etat islamique (EI) ont tué 130 personnes il y a cinq ans, semant l'effroi dans le pays.

Autour de la salle de spectacle, encadrée par un important dispositif policier, les noms des victimes ont résonné dans les rues vidées par le confinement.