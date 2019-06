Condamné pour terrorisme, un Franco-Marocain déchu de sa nationalité française

Mohamed el Hafiani avait été arrêté au Pakistan en 2012 en compagnie de deux autres Français, et renvoyé en France un an plus tard. Lors de leur interpellation, les trois hommes étaient accompagnés de Naamen Meziche, un Franco-Algérien considéré comme un cadre historique d'Al-Qaïda, spécialisé dans le recrutement de djhadistes occidentaux, et condamné en 2018 à quatorze ans de réclusion pour "association de malfaiteurs terroriste criminelle". En 2014, l'accusation affirmait que tous trois s'apprêtaient à rejoindre la lutte armée aux côtés des partisans d'Oussama Ben Laden en Afghanistan.