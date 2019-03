Condé-sur-Sarthe : attaque terroriste préméditée au téléphone

Le scénario de l'acte terroriste de Condé-sur-Sarthe a été planifié au cours d'une conversation téléphonique entre Michaël Chiolo et sa femme en automne 2016. Cet entretien avait été signalé à la hiérarchie pénitentiaire alors qu'il était incarcéré à la prison de Besançon. Le prisonnier avait alors passé quelques mois en isolement avant d'être remis à l'établissement pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe.



