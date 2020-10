Décapitation d'un prof d'histoire en région parisienne : ce que l'on sait

Les faits se sont déroulés vers 17h, près d'un établissement scolaire. Les policiers de la Bac de Conflans-Sainte-Honorine ont été appelés concernant un individu suspect rôdant autour d'un établissement scolaire. Des témoins disent l'avoir entendu crier "Allah Akbar". Sur place, les fonctionnaires ont découvert la victime et, 200 mètres plus loin, à Éragny, ont tenté d'interpeller un homme armé d'un couteau et d'une arme à feu qui les menaçait et ont fait feu sur lui, l'abattant d'une dizaine de balles.