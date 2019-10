Déchéance de nationalité : une seizième personne depuis 2016 perd sa citoyenneté

CITOYENNETÉ - Un Franco-Marocain, condamné à quatre ans de prison en 2016 pour avoir tenté de rejoindre le groupe État islamique en Syrie, a été déchu de sa nationalité française ce jeudi. Une sanction rare : ce n'est que la seizième depuis 1996.

En 2002, le procureur de la République de Nancy requiert la déchéance de nationalité à l'encontre d'une aide-soignante d’origine roumaine condamnée pour avoir empoisonné son mari, celui-là même qui lui avait permis de devenir française par alliance. Le tribunal de grande instance, considérant que la préméditation du crime prouvait l'absence de volonté réelle de vivre avec son époux, a annulé le mariage et a déchu Rodica Négroiu de la nationalité française.

Les gouvernements successifs ont par la suite tenté, tant bien que mal, d’ajouter de nouveaux motifs à l’ouverture d’une telle demande. Brice Hortefeux, en 2010, soulève le débat en demandant à ce qu’un franco-algérien coupable de polygamie et fraude aux aides sociales, et présenté comme membre d’une mouvance radicale "avec quatre femmes dont il aurait eu douze enfants", soit déchu de sa nationalité. Il était alors ministre de Nicolas Sarkozy, qui, en tant que locataire de la place Beauvau, requiert son extension aux assassins de policiers. Une mesure qu'il avait annoncée en juillet 2010 et qui sera rejetée en mars 2011 dans le cadre de la loi sur l’immigration. Enfin, on se souvient tous de la fracture de la gauche créée par François Hollande lorsque, suite aux attentats qui ont touché le Bataclan, il présente une réforme constitutionnelle afin que la citoyenneté puisse être retirée à tout binational, Français natif compris.