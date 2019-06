Détenus radicalisés : une nouvelle agression à la prison du Havre

Deux surveillants ont été blessés par un détenu, fiché S, à la prison du Havre ce jeudi 20 juin. Armé d'une barre de fer et d'un morceau de verre, il s'est jeté sur l'un des agents en criant "Allahou Akbar". Une vingtaine de surveillants n'ont pas repris le travail l'après-midi, pour manifester leur soutien aux deux collègues blessés, sortis de l'hôpital.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/06/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.