Djihadistes français condamnés à mort en Irak : 44 avocats dénoncent "un immense déshonneur" pour la France

Depuis plusieurs semaines, le sort de plusieurs ressortissants français, détenus en Irak, soupçonnés d'appartenir à l'organisation terroriste Daech et condamnés à mort par la justice irakienne, est au centre des débats. Dans une tribune parue ce lundi sur le site de France Info, plus d'une quarantaine d'avocats alertent sur une possible 'mise à mort" de ces Français. "La France n'a pas voulu rapatrier ses ressortissants et a préféré les exposer à la peine de mort et à des procès expéditifs dont nous savons qu'ils méconnaissent gravement les droits de la défense", expliquent-ils.





Selon eux, en prenant le risque de faire condamner à mort certains de ses ressortissants, la France s'expose à un "immense déshonneur" qui pourrait laisser "une tache indélébile" sur le mandat d'Emmanuel Macron : "On a pris un risque historique qui, s'il se réalisait, laisserait une tache indélébile sur le mandat d'Emmanuel Macron, d'avoir ainsi rendu possible un assassinat légal aujourd'hui banni par la majorité des pays de la planète, à l'exception notamment de l'Arabie saoudite, de l'Irak, de la Chine, des Etats-Unis".