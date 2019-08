Djihadistes français condamnés à mort en Irak : la France est-elle dans l’illégalité ?

"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial". Ces lignes constituent la première phrase de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, ratifiée par le France.





Et, si Jean-Yves Le Drian assurait le 29 mai que les accusés avaient bénéficié de "procès équitables", cette affirmation avait été mise en doute par l'association Human Rights Watch. L'ONG évoquait notamment l'utilisation de moyens detorture sur les djihadistes français, dans le but d'obtenir des aveux. "Étant donné le risque de torture et de procès inéquitable aboutissant à la peine de mort (...), aucun pays ne devrait transférer de détenus vers l’Irak pour y être jugés pour terrorisme ou crimes liés au terrorisme (...). Ceux qui les ont transférés ont l’obligation, en vertu du droit international, de suivre leurs dossiers pour s’assurer que les suspects ne soient pas maltraités et, s’ils sont poursuivis, qu’ils soient jugés équitablement".