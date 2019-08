Djihadistes français condamnés à mort en Irak : la France exclut à nouveau de les rapatrier

Le Quai d'Orsay a toutefois opposé une fin de non recevoir à cette demande, comme il l'a fait au cours des derniers mois. "La France a une position constante s'agissant des ressortissants adultes, hommes et femmes, ayant rejoint Daech pour combattre au Levant : ils doivent être jugés au plus près des lieux où ils ont commis leurs crimes", a estimé le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. "C'est une question de justice et de sécurité à la fois. Nous respectons la souveraineté de l'Etat irakien [...] Les autorités irakiennes savent que la France est opposée, en tous lieux et en toutes circonstances, à la peine de mort, et qu'elle demande à ce que les sentences de mort ne soient pas appliquées."





En outre, le ministère a jugé que "les allégations" de l'experte sur le sort des djihadistes "ne reposent sur aucun échange préalable avec les autorités françaises, comme le prévoient pourtant les procédures spéciales du Conseil des droits de l'Homme. Elle ne sont nullement étayées, relèvent de la pure spéculation et n'engagent qu'elle".





Des centaines de ressortissants étrangers ont été condamnés à mort en Irak pour avoir combattu aux côtés de Daech. Parmi eux, onze Français ont été condamnés à la peine capitale, et trois à la perpétuité. La France, comme d'autres pays européens, refuse de rapatrier ces ressortissants lorsqu'ils sont majeurs. En revanche, des enfants, souvent orphelins, sont revenus sur le territoire français et ont été pris en charge.