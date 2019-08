Document : avec les snipers du Raid

Les snipers du Raid ne sont que 200, mais leur rôle sur les terrains est essentiel. Ils donnent des renseignements, et apportent des informations importantes sur le lieu de la crise. Déployer sur les prises d'otages, ils assurent également la sécurité des chefs d'État, lors de leurs déplacements sur notre sol. Découvrez dans la vidéo ci-dessus leur entraînement.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/08/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.