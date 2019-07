British Airways suspend ses vols vers Le Caire, un "risque accru de terrorisme" évoqué

"Les terroristes en Egypte ont probablement l'intention et la capacité de cibler l'aviation", ajoute-t-il. "La plus grande menace se trouve dans la péninsule du Sinaï où Daech (acronyme de l'organisation djihadiste Etat islamique) opère avec plus de liberté, mais les terroristes sont actifs en Egypte continentale, y compris au Caire".

Le Royaume-Uni déconseille tout trajet en avion, sauf les voyages essentiels, à destination ou en provenance de la station balnéaire de Charm el-Cheikh, dans la péninsule du Sinaï.