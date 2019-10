EN DIRECT - Attaque à la préfecture de police : deux des cinq gardes à vue levées dont celle de l'imam Ahmed H.

CASTANER SUR LES APPELS AUX COMMISSARIATS AVEC DES CHANTS ISLAMISTES





"Plusieurs commissariats ont reçu des enregistrements qui pourraient paraître menaçants. Je mets cela au conditionnel, non pas sur le fait qu'ils ont été reçus mais sur l'interprétation des messages. Le préfet de police a immédiatement porté plainte pour qu'une enquête se déroule et pour que nous puissions comprendre cela. Je vous dirais hélas, c'est un phénomène que nous connaissons... A chaque fois qu'il y a un événement particulier, il y a ce genre d'initiatives totalement abruties qui sont réalisées. On a un service national, le CNAPR (Centre national d'assistance et de prévention de la radicalisation) qui travaille sur les signalements de ce type-là. Il se trouve que chaque fois qu'il y a un événement, il y a une hausse significative des appels téléphoniques et des envois de formulaires. Pour illustrer ce propos, le jeudi 3 octobre, jour de l'attaque, le CNAPR a été appelé à 11 reprises. Durant le week-end il a reçu 23 appels le samedi et le dimanche et le lundi il a reçu 40 appels. Appels que nous instruisons de la même façon de toute façon" Christophe Castaner répondant aux questions posées par Jean-Pierre Sueur, sénateur socialiste du Loiret et vice-président de la commission des lois.