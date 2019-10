EN DIRECT - Attaque à la préfecture : interrogations autour d'une inquiétante clé USB trouvée chez Mickaël Harpon

AUDIT DU RENSEIGNEMENT





Annoncée par Edouard Philippe dans une interview au JDD (voir ci-dessous), la saisine de l'inspection des services de renseignement (ISR) pour une double mission d'audit est précisée par un communiqué de Matignon. "La première mission consistera à vérifier si, au cours des années que l’auteur des faits a passées à la DRPP, en particulier celles qui auraient été concernées par un processus de radicalisation, les outils et procédures de détection et de signalement étaient en place, s’ils ont été convenablement mis en œuvre au regard des éléments perceptibles de cette radicalisation, et s’ils ont donné lieu à des réactions appropriées", indique le texte.





"La seconde mission portera sur l’ensemble des services de renseignement spécialement impliqués dans la lutte contre le terrorisme. Toute situation individuelle le justifiant devra donner lieu à réévaluation. L’ISR supervisera ce processus, vérifiera les outils et les procédures de détection, de signalement et de traitement. Sous réserve des exigences de la protection du secret de la défense nationale, les conclusions de cette mission, et les décisions qui seront prises sur leur base, seront rendues publiques", poursuit Matignon, faisant savoir que les conclusions de ces missions sont attendues pour la fin du mois d’octobre pour la première et pour la fin de l’année pour la seconde.