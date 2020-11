EN DIRECT - Attentat de Nice : l'état de santé de l'assaillant se dégrade

SÉCURITÉ RENFORCÉE





Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin adresse une nouvelle instruction aux services de police et de gendarmerie sur le réhaussement de la posture Vigipirate. Une sécurité renforcée va être mise en place sur les lieux d'enseignement et de la petite enfance. Les forces de l'ordre doivent anticiper "tout acte violent, contestation, de nature à venir perturber les hommages rendus à Samuel Paty et les séances de sensibilisation."

D'autres institutions sont concernées par le renforcement de ces mesures de sécurité : les lieux de culte et cimetières ; les services publics ouverts ; les hôpitaux et centres de santé ; les gares et aéroports ; ainsi que les organes de presse.