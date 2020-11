EN DIRECT - Attentat de Nice : les policiers municipaux ayant neutralisé l'assaillant décorés

MACRON ASSURE AU PAPE FRANCOIS QU'IL LUTTERA CONTRE L'EXTRÉMISME





Le président Emmanuel Macron s'est longuement entretenu avec le pape François vendredi et lui a "affirmé qu'il continuerait de lutter sans relâche contre l'extrémisme afin que tous les Français puissent vivre leur foi dans la paix et sans crainte", a indiqué l'Élysée dans un communiqué. Les deux dirigeants partagent une "convergence de vue totale" sur "le rejet absolu du terrorisme et de l'idéologie de la haine qui divise, tue et met en péril la paix" ainsi que sur l'importance du dialogue entre les religions.





Au lendemain de l'attaque au couteau dans la basilique Notre-Dame de l'Assomption de Nice, le chef de l'Etat "a souhaité lui parler, au moment où les catholiques de France ont été si violemment blessés et les Français dans leur ensemble choqués par cette attaque". "Le Pape a exprimé en retour son soutien fraternel aux Français", ajoute la présidence.