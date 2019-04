EN DIRECT - Terrorisme : Inès Madani jugée pour ses projets d'attaques et incitations à partir en Syrie

Dans un documentaire intitulé "Les Soldats d'Allah" - nom du groupe Telegram sur lequel Inès Madani a rencontré les deux jeunes hommes jugés à partir de ce mercredi avec elle - et diffusé sur Canal+ en mai 2016 dans "Spécial Investigation", un journaliste infiltré avait réussi à approcher l'émir d'un groupe actif sur les réseaux sociaux, un jeune franco-turc, "Oussama" (en hommage à Ben Laden), qui continuait d'être actif sur Telegram malgré son contrôle judiciaire, après une première mise en examen et plusieurs mois de détention provisoire pour être parti en Syrie. Le projet du groupe était de "tuer les Français par milliers".





Le journaliste avait également été en contact avec "Abou Souleymane" (pseudo d'Inès Madani), qui se prétendait de retour de Raqqa, capitale de l'Etat islamique en Syrie, et lui avait donné rendez-vous dans une gare RER. Là, une femme en niqab, que les enquêteurs pensent être Inès Madani, lui avait remis une lettre avec un plan d'attaque.





Dans celle-ci, des instructions précises et glaçantes : "On peut viser un endroit où il y a beaucoup de monde", "boîtes de nuit dans Paris ou cabaret!!, les endroits pervers beaucoup fréquentés par les kujfars dégueulasse !!, il faudrait un ou deux kamikazes à l'intérieur. Une fois qu'il est à l'intérieur, il attend que sa se rempli bien !!, et il passe à l'acte !!. Ensuite les frères qui seront dehors armé !!, tueront tout le reste de viande impure ! et se planqueront jusqu'à ce que la police et les militaires seront sur place et là, il faut un ou deux kamikazes armés et on tire jusqu'à la mort mes frères."