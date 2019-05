EN DIRECT - Colis piégé à Lyon : en garde à vue, le suspect a reconnu être à l'origine de l'explosion

L’AVANCÉE DE L’ENQUÊTE LUNDI 27 MAI





- Le suspect interpellé, ses motivations toujours inconnues

Ce lundi 27 mai peu avant 10h du matin, un individu soupçonné d’être l’auteur de l’attentat au colis piégé a été interpellé dans le centre-ville de Lyon et placé en garde à vue. De crainte d’une présence d’explosifs à son domicile, le suspect de 24 ans a été interpellé sur la voie publique, suite à une filature.

L’arrestation s’est faite dans le calme, à un arrêt de bus du boulevard Yves Farge, dans le 7ème arrondissement de Lyon. Le suspect était inconnu des services de police, ses motivations sont toujours inconnues pour l’instant. Sa garde à vue peut durer jusqu’à 96 heures.





- Quatre personnes en garde à vue et une audition libre

Une heure après l’arrestation de l’auteur présumé, un deuxième individu a été interpellé et placé en garde à vue. Il s'agit d'un lycéen majeur, faisant partie de l'entourage familial du suspect. Dans la foulée, la mère du suspect a également été interpellée et placée elle aussi en garde à vue. En fin de matinée, la sœur du suspect était entendue par les enquêteurs en audition libre. En milieu de journée, une quatrième personne a été interpellée et placée en garde à vue, il s’agit du père du suspect. Dans l'après-midi, une perquisition a été menée pendant plusieurs heures au domicile de la famille à Oullins, dans la proche banlieue de Lyon.





- Christophe Castaner et Laurent Nunez à Lyon

Le ministre de l'Intérieur et le secrétaire d'État se sont rendus à Lyon en fin de journée dans le cadre de l'enquête sur le colis piégé. Christophe Castaner s’est exprimé depuis l'hôtel de police, confirmant les quatre interpellations et invitant "chacun et chacune à respecter le temps à l'enquête". Il a également applaudi l’action conjointe de la SDAT, de la police judiciaire de Lyon et de la DGSI, co-saisies par la section antiterroriste du parquet de Paris.





Lundi soir, le suspect, ses parents et un membre de sa famille étaient toujours en garde à vue. La sœur du suspect n’a pas été mise en examen.