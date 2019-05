EN DIRECT - Explosion à Lyon : un deuxième individu interpellé

GERARD COLLOMB DONNE DES DÉTAILS





Selon le maire de Lyon qui s'est rendu ce matin rue Victor Hugo, l'engin utilisé par le suspect est un"un engin sophistiqué qui ne contient pas beaucoup d'explosifs"

Gérard Collomb, qui vient de s'exprimer depuis sa ville, a ajouté que "Les caméras de la ville permettent de voir le parcours du suspect". "On trouvera peut-être là des éléments d'indice (...) On devrait pouvoir trouver un certain nombre de témoignages", a assuré l'édile.





"On est dans une ville paisible, calme, et tout d'un coup arrive cette attaque, attaque qui reste à expliquer dans les temps qui viennent", a poursuivi le maire et ancien ministre de l'Intérieur rappelant que de "nombreux enquêteurs étaient à l'œuvre" pour tenter de retrouver le suspect.









Sur le profil de l'individu, le maire de Lyon a déclaré : "On ne va pas tous les jours poser un engin explosif en bermuda avec un vélo". L'élu laisse au procureur le soin de qualifier l'attaque, pour voir s'il s'agit ou non d'un acte terroriste.





Enfin, interrogé sur la fuite du suspect, le maire a précisé :

"On a perdu sa trace vers le quai Claude Bernard à hauteur des Universités".