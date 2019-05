EN DIRECT - Militaires tués : 600 personnes au dernier adieu au commando Marine Alain Bertoncello

"TOUT LE MONDE TE PLEURE TANT"





Selon nos confrères de France Bleu Morbihan, la mère et la compagne de Cédric de Pierrepont ont tour à tour pris la parole. La mère a salué un "héros" qui incarnait "la joie de vivre" avec "un caractère bien trempé". "Ton souhait a été de rentrer dans la Marine Nationale, tu as été commando puis tu as voulu être nageur de combat, quelle fierté !". Elle a ensuite eu une pensée pour Alain Bertoncello et ses proches.





"Tout le monde te pleure tant, tu es un héros aux yeux de tous", a ensuite dit sa compagne. Des témoignages d'un journaliste de France Bleu présent sur place.