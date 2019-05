EN DIRECT - Militaires tués : Le Drian regrette les "risques majeurs" pris par les ex-otages

PRUDENCE





Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a invité les touristes à la plus grande prudence au sud du Sahel, après l'enlèvement de deux Français au Bénin, en soulignant que les jihadistes étaient de plus en plus mobiles dans cette région.





"La plus grande précaution doit être prise dans ces régions pour éviter que de tels enlèvements n'aient lieu et pour éviter des sacrifices de nos soldats", a-t-il insisté samedi sur la radio Europe 1.