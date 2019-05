EN DIRECT - "Ils nous ont libéré de cet enfer" : l'hommage des ex-otages aux militaires français tués

Cette libération a été rendue possible grâce à "une opération d'une très grande complexité", pendant laquelle deux militaires français ont été tués. Un hommage national doit avoir lieu mardi aux Invalides pour le maître Cédric de Pierrepont et le maître Alain Bertoncello, salués comme des "héros" par l'ensemble de la classe politique.





Les premiers mots des ex-otages ont été à l'attention des deux militaires tués. "Toutes nos pensées vont aux familles des soldats et aux soldats qui ont perdu la vie", a déclaré Laurent Lassimouillas l'un des deux ex-otages, lors de son arrivée à Ouagadougou. "On voulait présenter nos condoléances tout de suite", a affirmé devant la presse l'ex-otage, l'air fatigué et éprouvé.