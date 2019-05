EN DIRECT - Otages libérés : la mère d'Arnaud Beltrame trouve leur comportement "égoïste"

TÉMOIGNAGES





"Il a fait ce qu’il fallait qu’il fasse." Les parents d’Alain Bertoncello, un des deux soldats français morts au Burkina, se sont confiés à nos confrères du Parisien. Ils estiment que leur fils est allé au bout de sa mission et qu’il fallait sauver les otages. "Les deux qui étaient en première ligne, et bien ce sont les deux qui sont tombés. Mais ils ont réussi leur mission. C’était leur travail et ils ne se posaient même pas la question de ce qu’il devait faire. Oui, mon Alain a eu un geste héroïque."





"Il nous a toujours dit de ne pas nous faire du souci. Et on ne s’en est pas fait jusqu’au moment où on a appris sa mort… Et on est fier de ce qu’il fait, malgré la douleur", a ajouté Danièle, sa mère.