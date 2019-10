EN DIRECT - Attaque à la préfecture : l'hommage d'Emmanuel Macron aux quatre fonctionnaires tués, suivez la cérémonie

ATTAQUE - Mickaël Harpon, un agent administratif de la préfecture de police de Paris, radicalisé, a tué au couteau quatre de ses collègues le jeudi 3 octobre, avant d'être abattu. Alors qu'une clé USB retrouvée dans les affaires du suspect suscite l'inquiétude des enquêteurs, un hommage est rendu par Emmanuel Macron aux quatre fonctionnaires victimes de la tuerie. Suivez les dernières informations.

"J'ai échangé le jeudi après-midi avec la hiérarchie et certains collègues. On m'a dit ce qui était dans son rapport administratif. Il n'y avait rien. Sa notation s'améliorait d'ailleurs. Aucun signe n'était apparu dans le dossier administratif de l'individu laissant penser qu'il s'était radicalisé", Christophe Castaner au JT de TF1.

Laurent Nunez, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Intérieur sur BFM TV, a également réagi aux appels à la démission venus de l'opposition : "Tout ce que nous avons fait depuis l'élection du président Macron est de renforcer ce qui a été fait en matière de terrorisme. (...) Nous agissons au quotidien pour déjouer les attentats et c'est notre priorité. Sur cette affaire, on nous donne les leçons. (...) Il n'est pas question de démissionner à ce stade. (...) S'il y a eu des dysfonctionnement, il y aura des sanctions", conclue celui qui était le N°2 de la préfecture de police de Paris en 2015.

"La surveillance et la vigilance doivent être extrêmes et nous avons les moyens d’agir."

"On va essayer de trouver quels sont les dysfonctionnements", a indiqué ce dernier, qui a d'ores et déjà prévenu qu'aucun commentaire ne serait fait des réponses de Christophe Castaner. "Il y a une chaîne de questions intéressantes qui sont : l'habilitation, l'identification des membres qui se sont radicalisés, la sécurité et surtout la question de savoir quels éléments cet agent de maintenance informatique a pu se procurer". Car "il peut les utiliser, les transmettre", a-t-il souligné.

Selon une note de la patronne du service de renseignement de la préfecture, destinée au ministre de l'Intérieur et publiée par France Inter et authentifiée par l'AFP, Mickaël H. n'a pas eu, en dehors de ses déclarations où il avait dit "C'est bien fait" à propos de l'attentat de Charlie Hebdo, de comportement préoccupant qui aurait pu amener à lui retirer son habilitation secre défense.

Selon lui, il y a eu "une faille béante" dans la gestion du cas Mickaël H. à partir du moment où "il a quasiment fait l'apologie d'un attentat terroriste". "On était dans un signal très fort (...) il fallait le consigner, lui retirer l'habilitation secret défense et le changer de poste", a estimé le député.

Comme une bonne partie de la droite et de l'extrême droite, Marine Le Pen réclame la démission du ministre de l"Intérieur. "Christophe Castaner devrait tirer les conséquences de cette tragédie dont il est politiquement responsable", a estimé la présidente du Rassemblement national lors d'une conférence de presse à l'occasion du débat sur l'immigration à l'Assemblée. "Nous sommes dans le déni d'Etat et le mensonge d'Etat"

Le jeune homme n'était présent à la Préfecture que depuis six jours, quand il s'est retrouvé jeudi à la mi-journée dans la cour face à Mickaël H., qui venait de poignarder quatre collègues dans les locaux. Après plusieurs sommations pour lui demander de se rendre, et voyant qu'il courait dans sa direction en pointant son couteau, il a tiré à deux reprises et l'a tué.

Âgé de 24 ans, ce gardien de la paix, qui reste anonyme, a demandé que cette décoration lui soit remise "à une date ultérieure" et non mardi, jour de la cérémonie d'hommage aux quatre victimes de l'attaque qui sera présidée par Emmanuel Macron.

Après la première audition du jour du ministre de l'Intérieur, un hommage sera rendu dans la matinée aux quatre fonctionnaires de la préfecture de police tués jeudi. Accompagné du Premier ministre Edouard Philippe et des ministres de la Justice Nicole Belloubet et des Armées Florence Parly, Emmanuel Macron prononcera un discours à 11H dans la cour de la préfecture, là même où Mickaël Harpon a été abattu. Auparavant, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner remettra la Légion d'honneur, à titre posthume, aux quatre victimes, dont une femme. Le policier stagiaire qui a tué l'assaillant de 45 ans sera également décoré mais à une date ultérieure.

Cinq jours après la tuerie de la préfecture de police de Paris, les enquêteurs poursuivent leurs investigations et leurs découvertes. L’une d’elle est inquiétante. Il s’agit d’une clé USB, qui, selon plusieurs sources, contient des vidéos de l’Etat islamique et des données personnelles de collègues de Mickaël Harpon.

Quatre fonctionnaires de la préfecture de police de Paris ont été tués par l'un de leurs collègues, le jeudi 3 octobre au sein même de ce bâtiment qui abrite, sur l'île de la Cité, le centre névralgique de la police nationale. L'auteur des faits, un informaticien habilité Secret défense, travaillait depuis 2003 au service technique de la Direction du renseignement de la préfecture de police (DRPP).

Mickaël Harpon, avant de se lancer dans un périple meurtrier qui a duré sept minutes, "aurait adhéré à une vision radicale de l'islam et était en contact avec des individus de la "mouvance islamiste salafiste". Depuis, ce drame a pris une tournure politique et nombreux sont ceux qui se demandent comment le profil de cet homme de 45 ans n'a pas donné lieu à un signalement. La droite et l'extrême droite réclament la mise en place d'une commission d'enquête à l'Assemblée pour "faire la lumière" sur des "dysfonctionnements" et demandant la démission du ministre de l'Intérieur. Christophe Castaner, sur TF1 ce dimanche, a exclu l'éventualité de démissionner, tout en admettant des "failles".