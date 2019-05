EN DIRECT - Hommage national aux Invalides : suivez le discours d'Emmanuel Macron

ALAIN BERTONCELLO, SON "HÉROS"





Après le témoignage poignant dimanche soir au JT de TF1 de Florence Charton, la compagne du commando marine Cédric de Pierrepont, mort dans la nuit de jeudi à vendredi au Burkina Faso, c’est celui de Léa, 26 ans, qui est à lire dans Le Parisien ce lundi matin. La compagne d’Alain Bertoncello, le deuxième militaire tué au Burkina en libérant les otages, décrit son compagnon comme "un homme joyeux, souriant et drôle". "Alain était humble, actif sur tous les fronts. Serviable, attentif, perfectionniste. C’était un homme parfait, et c’était mon soleil", commente-t-elle.





Egalement militaire, elle indique qu’elle était en tant que soldat "préparée à l’absence", au "vide " avant de préciser : "Mais une mort aussi soudaine, on ne s’y attend pas. C’est juste impensable. Pourtant, on connaît les risques de son métier. Mais on n’y pense pas forcément. Je n’arrive pas à croire que je ne le reverrai plus. C’est trop brutal." Puis elle conclut : "Je ne le reverrai plus. C’est mon héros".