Enquête : toujours des interrogations autour de l'attentat à la préfecture de police de Paris

JT 13H - L'enquête autour de l'attaque à la préfecture de police de Paris se poursuit. Malgré les nombreuses questions en suspens dans cette affaire, Christophe Castaner s'est montré rassurant devant les sénateurs ce 10 octobre 2019.

Les obsèques de deux victimes de l'attentat de Paris ont eu lieu dans la matinée de ce 10 octobre 2019. Une journée qui a ravivé les émotions des policiers. De leur côté, les enquêteurs poursuivent leurs recherches. Faut-il s'inquiéter de la clé USB trouvée au bureau de Mickaël Harpon et des milliers de données qu'elle contient ? L'assaillant a-t-il pu divulguer des informations importantes ? Autant de questions qui demeurent sans réponses même si le ministre de l'Intérieur se veut rassurant.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 10/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 10 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.