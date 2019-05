Explosion à Lyon : trois hommes et une femme arrêtés, dont le principal suspect

Trois interpellations ont eu lieu ce 27 mai 2019 dans le cadre de l'enquête sur l'explosion qui a fait plusieurs blessés à Lyon. Le principal suspect a été arrêté près d'un arrêt de bus, après une course-poursuite depuis son domicile, à trois kilomètres de là. Les perquisitions et les arrestations ont été possibles grâce au visionnage d'images de vidéosurveillance, dont celles qui précédaient son passage à l'acte. Que sait-on sur l'assaillant présumé ?



