Explosion à Lyon : repéré par les images de vidéosurveillance, un homme activement recherché

Ce sac, ou colis, contenait des vis, des clous ou des boulons, signe d’une volonté de rendre l’explosion plus nuisible encore à celles et ceux qui en seraient victimes. Il a été déposé, ce vendredi, devant une boulangerie de la rue Victor Hugo, une artère piétonne et commerçante proche de la place Bellecour, au cœur de Lyon. Une dizaine de blessés légers est d’ores et déjà à déplorer. Un suspect, repéré par les images de vidéosurveillance, est activement recherché par la police.