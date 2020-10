Fermeture de mosquées : pour quels motifs et avec quelle efficacité ?

L'enquête en cours a ainsi révélé l'implication de personnalités islamistes fréquentant ce lieu de prières. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a donc décidé de faire fermer la mosquée . Ce n’est pas la première fois que les autorités procèdent à la fermeture d’un lieu de culte dans le cadre de la lutte contre l’islamisme. Une procédure sensible et encadrée depuis la loi antiterroriste de 2017. LCI fait le point.

Au total sept mosquées ont été fermées par arrêté préfectoral entre 2017 et 2019, selon un rapport parlementaire publié en février dernier. L'an dernier, la mosquée "As-Sunnah" à Hautmont (Nord) et la mosquée "Al-Kawthar" à Grenoble (Isère) ont été fermées par décision du préfet. Auparavant, entre le 1er novembre 2017 et le 1er janvier 2019, cinq autres mosquées avaient été fermées dans l'Hexagone : la mosquée de Sartrouville (Yvelines), la mosquée "Dar es Salam" d'Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), la mosquée "Sunna" de Marseille (Bouches-du-Rhône), la mosquée de Gigean (Hérault) et la mosquée "Zahra" à Grande-Synthe (Nord). Entre 2015 et 2017, dans le cadre de l'état d'urgence instauré en France, 29 "lieux de réunion" dont une vingtaine de mosquées avaient également été fermés de manière provisoire.