Fichés S : les maires doivent-ils être informés ?

L'attaque de Strasbourg a de nouveau relancé le débat sur la surveillance des personnes "fichés S". Les maires ne sont pas tous d'accord sur l'utilité de les informer sur les identités de ces individus. Certains d'entre eux, y compris des grandes villes, réclament de pouvoir consulter ces fichiers et d'autres n'y sont pas favorables.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/12/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du DATE (en lettres, sans le jour de la semaine) des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.