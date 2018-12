Attentat de Strasbourg : comment s'organise la chasse à l'homme ?

Deux hélicoptères survolent également Strasbourg et ses alentours à la recherche du suspect. "Des moyens supplémentaires ont été mobilisés par le gouvernement et sont en cours d'acheminement sur Strasbourg", a en outre indiqué Christophe Castaner dans une allocution, précisant cependant que les sites confinés durant toute la soirée, dont des salles de spectacles, des restaurants et des bars, ne l'étaient plus. Depuis mardi soir, un travail fastidieux permet de sécuriser la zone de recherche, quartier après quartier, tous les passants étant notamment interrogés.





En plus des moyens opérationnels déployés, les policiers disposent d’information précieuses, à commencer par le nom et la photo du principal suspect. Blessé, le Strasbourgeois de 29 ans connu des services de police pour des faits de droit commun et fiché S, est plus facile à repérer. Pour éviter qu'il ne quitte le territoire, les contrôles ont notamment été renforcés à la frontière avec l’Allemagne tandis que le plan Vigipirate a quant à été lui porté au niveau d'urgence attentat.