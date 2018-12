Fusillade à Strasbourg : le niveau d’alerte "urgence attentat" activé, en quoi cela consiste ?

Ce niveau "urgence attentat" peut concerner tout le territoire comme une zone géographique précise. Concrètement, certaines routes, transports publics ou écoles peuvent être fermées. Une mission de protection est confiée aux militaires avec l’opération Sentinelle.





En marge de son intervention, Christophe Castaner a justifié son recours au plus haut niveau d’alerte. "Le gouvernement vient de décider de passer en ‘urgence attentat’, avec la mise ne place de contrôles renforcés aux frontières, sur l’ensemble des marchés de Noël se déroulant en France et éviter le risque de mimétisme. Il y aura aussi un mobilisation plus forte du dispositif Sentinelle du territoire."





Le préfet signera aussi un arrêté interdisant les manifestations afin de laisser libre champs aux forces de l’ordre.