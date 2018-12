Attentat de Strasbourg : "C'est une journée de deuil aujourd'hui", déclare le maire Roland Ries

"Je souhaite que le plus rapidement possible, on puisse retrouver notre mode de vie, ne pas se laisser détourner par un acte à caractère terroriste même si les motivations du tireur ne sont pas exactement établies", a poursuivi Roland Ries. Jugeant "important" que le marché de Noël et les écoles rouvrent le plus rapidement possible, l'élu a rappelé sur son rôle consister à "rassurer les populations et faire en sorte que nous puissions continuer à vivre sur nos valeurs , nos habitudes, malgré ces circonstances difficiles d'aujourd'hui". Avant de conclure : "La vie doit continuer."





Seules "les manifestations à Strasbourg aujourd'hui sont interdites", a indiqué Laurent Nunez, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, sur France Inter.