Attentat de Strasbourg : Nunez "indigné" par la circulation de thèses complotistes sur des pages Facebook de Gilets jaunes

"Attention encore grosse manipulation quand cela a commencer a strabourg j'ai mis sur les infos et la je vois une alerte du prefet de strasbourg et j'ai ete interpeler par heure il ont poster cette publi et je la trouvais plus car kan il la remette il efface le bas pour de plus voir l'heure je le disais a ma compagne en mp c chelou l'heure est pas la meme ca viens de commencer et la c ecris 11h47 il y a SOUCIS NON ???????", peut-on lire sur son post Facebook.