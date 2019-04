Fusillade en Californie : un mort et trois blessés

Aux Etats-Unis, le choc est encore vif. Un homme a ouvert le feu dans une synagogue au nord de San Diego alors que les fidèles célébraient le dernier jour des festivités de la pâques juive. Une femme a été tuée, et trois personnes ont été blessées. Dans son discours, Donald Trump affirme condamner l'antisémitisme.



