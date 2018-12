Bilan humain, enquête et suspect : que sait-on après l'attentat de Strasbourg ?

Le tireur a commencé à ouvrir le feu vers 19h50 dans le centre-ville de Strasbourg, près de la place Kléber et de la rue des Grandes arcades. C'est dans cette zone que se tient le célèbre marché de Noël de la ville. Ce quartier, appelé la Grande-île, est encerclé par le fleuve qui traverse la capitale alsacienne, l'Ill, et le canal des Faux remparts. Tout ce secteur est piétonnisé pendant la journée et fait l'objet d'un large dispositif de sécurité.





Cheriff Chekatt, c'est le nom communiqué par la Police nationale dans un appel à témoins émis mercredi soir, est entré par le pont du Corbeau, l'un des ponts qui accèdent au centre historique de Strasbourg, puis évolue rapidement dans ce quartier piétonnisé, empruntant successivement plusieurs rues et ruelles (rue des Grandes Arcades, rue du Saumon, rue de la Chandelle, rue Sainte-Hélène et rue du Pont Saint-Martin). Tout au long de son parcours, il tire avec son arme de poing et utilise un couteau pour blesser et donner la mort, en criant "Allah Akbar" selon plusieurs témoins.





De nombreuses personnes ont évacué le centre-ville à la hâte. Sur son chemin, il croise quatre militaires de l'opération Sentinelle, alertés par les tirs. L'homme fait feu dans leur direction, la patrouille riposte et le blesse au bras, mais il parvient à s'échapper en s'engouffrant dans un taxi et quitte la Grande-île peu après 20h.