Raciste et complotiste : le profil du suspect des fusillades en Allemagne se dessine

Le parquet fédéral allemand, désormais saisi de l'enquête, dit disposer "d'éléments à l'appui d'une motivation xénophobe". Et pour cause, le profil du principal suspect qui a tué au moins neuf personnes dans deux fusillades en Allemagne, ce mercredi 20 février, se précise. Identifié comme Tobias R., il renvoie, d'après les premiers éléments de l'enquête, l'image d'un individu raciste, isolé et aux théories complotistes.

Les différentes informations des médias locaux le présentent comme un homme blanc de 43 ans originaire de Hanau, où ont eu lieu les fusillades. La photo de l'individu montre un homme aux cheveux bruns coiffés avec une raie sur le côté. Diplômé de gestion, il possédait dans sa voiture des munitions et des chargeurs. Rien d'illégal à première vue, puisqu'il était muni d'un permis de chasse et pratiquait le tir sportif.

Après avoir visé les deux bars à chicha, Tobias R. a laissé à son domicile une lettre d'aveux et une vidéo, selon des journalistes allemands. Un manifeste a également été retrouvé. Partagé par le quotidien Bild auprès de Peter Neumann, spécialiste du terrorisme au King's College de Londres, le document de "24 pages" révèle, d'après l'expert, une "haine des étrangers et des non-blancs". "Bien qu'il ne mette pas l'accent sur l'islam, il appelle à l'extermination de plusieurs pays en Afrique du Nord, au Proche-Orient et en Asie centrale", des régions où la population est majoritairement de confession musulmane. Dans un allemand "parfaitement" écrit, il use "de termes explicitement eugénistes, affirmant que la science prouve que certaines races sont supérieures", développe le chercheur sur Twitter.