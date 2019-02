"Gilets jaunes" : les ultras n'ont pas pris la main sur le mouvement, selon le patron de la DGSI

Il travaille dans l’ombre, comme le service dont il a pris la direction. Arrivé fin octobre 2018 à la tête de la DGSI, Nicolas Lerner s’est confié au Parisien sur plusieurs sujets inhérents au quotidien des Français. A commencer par la menace terroriste. D’un côté, elle se "maintient à un niveau très élevé", mais il rappelle que la Direction générale de la sécurité intérieure ne cesse de recruter pour faire face à la menace. "Nous avons effectué plus de 1 300 recrutements depuis 2014 et autant sont prévus d’ici à 2022 pour multiplier les capteurs au plus près du terrain."