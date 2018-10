Ce que l'on sait sur le Centre Zahra France, visé par une vaste opération antiterroriste

Sur son site internet, l’association dit avoir pour but "de faire connaître le message de l’islam à travers le regard du Prophète et de sa famille ; de les faire connaître, de traduire leurs pensées et de témoigner de leurs œuvres".





A Grande-Synthe, le Centre Zahra France, d'obédience chiite, cohabite avec deux autres associations musulmanes, toutes deux sunnites. Mais ces deux dernières n'ont pas du tout le même avis sur l'association. "L’image du Centre Zahra France telle que donnée dans les médias depuis ce matin, je la découvre. Ces informations m’étonnent", explique à LCI Abdelhouaheb Zaïbet, président du centre culturel et cultuel Essalam. "Chiites, sunnites : nous sommes tous frères de l'islam. J'ai déjà discuté religion avec les dirigeants du Centre Zahra et je n'ai jamais eu de dissensions profondes avec eux", continue-t-il. "Celui qui me dit que ce que fait le Centre Zahra est mal connaît mal l’association et ses fidèles."





Le responsable de la mosquée CJEV a, lui, assuré auprès de LCI qu'il n'avait "jamais eu de relation avec les dirigeants du Centre Zahra. Je ne les fréquente pas, je ne sais pas quelle religion ils pratiquent. Ils sont à part."