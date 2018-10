Opération antiterroriste visant une association musulmane dans le Nord : 3 personnes en garde à vue

Sur son site internet, l'association "Centre Zahra France" dit avoir pour but "de faire connaître le message de l'Islam à travers le regard du Prophète et de sa famille; de les faire connaître, de traduire leurs pensées et de témoigner de leurs œuvres". Selon nos confrères de l'Express, cette association musulmane chiite aurait été créée en 2005 et avait déjà fait l'objet de critiques pour avoir invité lors de colloques des personnalités condamnées pour antisémitisme.





Cette opération, commencée à 6h00, "s'inscrit dans le cadre de la prévention du terrorisme", a ajouté la préfecture dans un communiqué.