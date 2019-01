Hommage aux victimes des attentats de Charlie Hebdo et de l'Hyper Cacher

C'était il y a quatre ans entre le 7 et le 9 janvier 2015, 17 hommes et femmes étaient assassinés parce qu'ils étaient dessinateurs, policiers ou Juifs. Plusieurs hommages ont été rendus ce lundi 7 janvier 2019 aux victimes des attentats. Des élus et des anonymes se sont recueillis devant les anciens locaux de Charlie Hebdo et devant l'Hyper Cacher de la Porte de Vincennes à Paris.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/01/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 janvier 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.