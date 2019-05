Hommage national à Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello : "Ces deux gars morts au combat, ce sont des héros"

Après la traversée du pont, les véhicules funéraires ont rejoint la cour des Invalides. La foule, elle, s’est massée devant le seul écran géant installé devant l’Hôtel national où était retransmis l’hommage. "Quand je vois ces deux cercueils recouverts du drapeau français reliés par cette sangle de vie, j'ai la boule au ventre. Et quand je vois les proches en pleurs, les militaires, camarades des victimes, aussi dignes et forts face à une telle situation, je me dis qu’ils ont vraiment du cran", commente Alexandre, étudiant.





La Marseillaise, le Bagad, résonnant dans la cour n’ont laissé personne insensible. "Il y a ces chants et ces musiques mais aussi ce silence dans la cour des Invalides, et dans le public, silence qui témoigne du respect de tous pour ces soldats morts au combat", souffle Marc, spectateur de la triste cérémonie à sa voisine. D'autres ont regretté que la circulation n'ai pas été interdite sur l'esplanade le temps de la cérémonie. "Je n'ai jamais vu ça. On rend hommage à des héros, on pleure, et on laisse passer les taxis et les cars de tourisme quand le Président parle, c'est honteux !", s'agace Hervé avant de se réjouir qu'enfin, l'accès soit interdit aux véhicules le temps de l'hommage.





Puis les cercueils des deux commandos marines, suivis des familles et du président, ont ensuite été portés par leurs camarades des Forces spéciales au son du chant militaire "Loin de chez nous", clôturant une cérémonie d'environ 45 minutes.

A la sortie de l’Hôtel National, au passage des véhicules funéraires, le cortège funèbre est applaudi. Dans le public, plusieurs personnes ne parviennent à retenir leurs larmes. Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello sont salués par la foule, une dernière fois.





Les obsèques d'Alain Bertoncello auront lieu samedi chez lui en Haute-Savoie "dans l'intimité familiale". Ceux qui le souhaitent pourront se recueillir devant sa dépouille, à la maison funéraire d'Annecy. Celles de Cédric de Pierrepont auront lieu mercredi après-midi en l'église de Larmor-Plage, dans le Morbihan.