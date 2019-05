Hommage national à Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello : toutes les générations ont salué une dernière fois les héros sur le pont Alexandre III

Ce 14 mai 2019, l'heure était au recueillement sur le pont Alexandre III. Lors de la traversée du convoi funèbre, une centaine de personnes y étaient présentes pour rendre un hommage populaire à Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello. Un moment d'émotions, de gratitude, de soutien et de deuil collectif, suivi de la cérémonie d'hommage national sur la cour des Invalides.



