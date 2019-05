"Il s’appelait Fiacre Gbédji" : après la libération des otages français, hommage réclamé pour le guide béninois assassiné et "oublié"

"Il y a 80 chauffeurs-guides dans le parc de la Pendjari", a précisé à Centre-Presse l'écrivain naturaliste et animalier Philippe Huet, qui fait lui aussi partie de ceux qui ont croisé le chemin du guide béninois assassiné, pendant ses expéditions.





A l'instar de nombreux jeunes Belges et leurs professeurs. "A travers le projet Move With Africa, cet homme souriant et affable faisait découvrir sa culture et son pays aux élèves venus dans une démarche d’éducation à la citoyenneté", note ainsi le quotidien belge La Libre Belgique.