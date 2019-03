INFO TF1/LCI - Condé-sur-Sarthe : les deux écoutes qui alertaient dès 2016 sur la dangerosité de Michaël Chiolo

Au cours d’un autre contact téléphonique, retranscrit par le renseignement pénitentiaire, Michaël Chiolo s’agace auprès de sa compagne d’une fouille réalisée le matin même dans sa cellule. "La directrice m’a dit : 'on a écouté vos conversations téléphoniques, vous avez eu l’intention d’égorger un surveillant'. Même si je l’ai dit, je l’ai dit dans un cadre privé", affirme-t-il. "Ils font ça pour me briser, ils peuvent tout m’enlever, mes affaires, me tuer, ils m’enlèveront jamais la foi. On a toujours surmonté les épreuves ensemble, grâce à l’aide d’Allah", ajoute-t-il.





Selon plusieurs sources proches de l’enquête contactées par LCI, son épouse est considérée comme celle qui l’aurait fait basculer dans l’acte violent. "Il était radicalisé avant de la rencontrer. Mais c’est semble-t-il elle qui finit de lui monter la tête, c’est son détonateur", explique l’une d’entre elle. C’est d’ailleurs elle qui attaquera en premier les surveillants pénitentiaires mercredi à l’unité de vie familiale de Condé-sur-Sarthe. Reste à savoir comment, depuis 2016, le couple a pu passer sous les radars, au point de pouvoir bénéficier de temps commun au sein l’unité de vie familiale. Faille de l’administration pénitentiaire ou redoutable stratégie de dissimulation ?





Pour le syndicat UFAP-Unsa, ces rapports illustrent le "laxisme" et la "complaisance" de l’administration pénitentiaire. "Aucune suite pénale n’a été donnée à ces déclarations, à croire que le chef d’établissement ayant recueilli celles-ci ne les aient pas portées à la connaissance du parquet", s’interroge le syndicat dans un communiqué. Selon nos informations, après ces écoutes réalisées lorsqu’il était en détention à Besançon, Michaël Chiolo a été placé à l’isolement à Strasbourg, avant de passer six semaines à Réau (Seine-et-Marne) pour évaluation, puis d’être transféré à Condé-sur-Sarthe en mars 2017 en détention ordinaire.