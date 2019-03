INFO LCI – Attentat de Nice : le "mentor influent" du terroriste n’est pas radicalisé selon l’administration pénitentiaire

Après plus de deux ans et demi d’enquête, aucun lien entre Mohamed Lahouaiej-Bouhlel et la zone irako-syrienne n’a été établi. Selon nos informations, les juges chargés de l’instruction du dossier de Nice pourraient rendre leur ordonnance de renvoi ou de non-lieu cet été, pour un possible procès en 2020. Pour l’heure, ils ont indiqué cet automne aux parties civiles ne pas être certains de pouvoir obtenir un renvoi pour "complicité d’assassinat" devant la cour d’assises spéciale.





"Les juges d’instruction vont devoir prendre une décision rapide pour purger la question de la détention provisoire", pronostique une source proche de l’enquête. Certaines parties civiles se sont d’ailleurs interrogées sur la composante terroriste pour l’ensemble des prévenus, lorsqu’elles ont été reçues à l’automne par les juges.





Neuf personnes étaient à l’origine mises en examen dans ce dossier. L’un d’entre eux s’est suicidé en prison l’année dernière. Parmi les huit restants, deux sont placés sous contrôle judiciaire.