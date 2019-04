INFO TF1/LCI - Syrie : des cadres français de Daech impliqués dans une mutinerie

La tentative d’évasion a fini par échouer, grâce à l’intervention en urgence et massive des forces sécuritaires kurdes. Deux avions de chasse de l’armée américaine ont également été dépêchés sur place, effectuant plusieurs survols de la prison pour dissuader les mutins.





L’événement est immédiatement remonté à Paris jusqu’au plus haut sommet de l’Etat. Car parmi les 400 djihadistes emprisonnés à Derik se trouvent une vingtaine de Français. Plusieurs d’entre eux sont considérés comme d’anciens cadres de Daech : Romain Garnier, Thomas Barnouin, Thomas Collange, Mohamed et Najib Megherbi ou encore Adrien Guihal... La plupart, considérés par les services anti-terroristes comme particulièrement dangereux sont issus de la mouvance salafiste toulousaine, proches à la fois de Mohamed Merah, le terroriste de Toulouse et de Montauban, et des frères Fabien et Jean-Michel Clain, les "voix" des attentats du 13 novembre 2015, tous les deux récemment abattus par des drones américains en Syrie.