INFO TF1/LCI - L’ancien djihadiste breton Gilles Le Guen remis en liberté

A 64 ans, il fait figure d’"ancien" dans le paysage islamiste français. Six ans après son interpellation au Mali par les militaires de l’opération Serval, Gilles Le Guen a retrouvé l’air libre. Il est discrètement sorti de la maison d’arrêt de Condé-sur-Sarthe, le 25 février dernier. Bénéficiant de remises de peine, l’ancien djihadiste aura purgé un peu plus de six ans sous les verrous. En mai 2015, le Tribunal correctionnel de Paris l’avait condamné à une peine de huit ans de prison ferme pour "association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste".





Présenté par les surveillants et des responsables de l’administration pénitentiaire comme un détenu "calme et sans problèmes", Gilles Le Guen est désormais soumis un contrôle judiciaire. Aujourd’hui domicilié dans la Manche, l’ancien capitaine de première classe doit "pointer" une fois par jour au commissariat. Contacté par TF1, son avocat n’a pas souhaité faire de commentaires.