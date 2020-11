Dupond-Moretti promet que les "terroristes qui sortiront de prison" ne seront pas sans surveillance

Au-delà des détenus condamnés pour terrorisme, Eric Dupond-Moretti a rappelé qu'il existait des dispositifs de surveillance pour lutter contre la radicalisation des détenus condamnés pour d'autres faits. "Il y a un certain nombre de gens qui se radicalisent, mais ceux-là sont aussi dans le spectre de la surveillance. Nous avons 170 personnels de la pénitentiaire exclusivement affectés au renseignement."

Très précisément, il y a actuellement "64 détenus, condamnés pour terrorisme, signalés comme ayant été identifiés [...] qui vont sortir en 2021. 21 détenus condamnés pour des faits de droit commun dont on estime qu'ils sont radicalisés vont sortir et vont être surveillés de façon attentive. Dans les chiffres globaux, il y a 504 individus condamnés pour terrorisme, et 572 individus condamnés pour des faits de droit commun dont on pense qu'ils sont radicalisés. Naturellement, ils sont suivis et suivis de près."