Le Drian assure que la France "multiplie les démarches" pour éviter la peine de mort à quatre djihadistes français

Interrogé sur France Inter ce mardi à propos du sort des djihadistes français détenus en Irak et condamnés à mort, le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a indiqué que la France tentait d'éviter la peine de mort à ces quatre Français. "Nous multiplions les démarches pour éviter la peine de mort à ces quatre Français" a assuré le chef de la diplomatie française, qui explique également s'être entretenu avec le président irakien : "J'ai rappelé à à Barham Saleh notre position : nous sommes contre la peine de mort partout."





"Il y a deux principes, qui ne sont pas contradictoires. Le premier, c'est que ces terroristes-là, parce qu'il s'agit bien de terroristes, qui nous ont attaqués et qui ont été semeurs de mort en Irak, doivent être jugés là où ils ont commis leur crime. Et donc c'est à la justice irakienne de les juger. Deuxièmement, nous sommes tout à fait opposés à la peine de mort. Et nous le disons, y compris pour ces quatre personnes", a déclaré Le Drian.